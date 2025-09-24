תשכחו מהטלוויזיה והטיקטוק: הפודקאסטים כובשים את ילדי ישראל

טלנובלות וטיקטוק אאוט - פודקאסטים אין: מסתבר שעוד ועוד ילדים עוזבים את המסכים - לטובת הסכתים. והצעירים שעומדים מאחורי פודקאסטים על היסטוריה, מדע, כלכלה או תנ"ך - הופכים לכוכבים החדשים