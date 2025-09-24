אחרי עשרות להיטים ישראלים ושורת כוכבים מרשימה: להקת הנח"ל חוגגת 75

להקת הנח"ל חוגגת 75: כשלבריטים היו את הביטלס, ולאמריקאים היה את אלביס פרסלי - כאן בישראל הייתה להקת הנח"ל. ה-להקה, שהוקמה בכלל כדי להופיע בפני החיילים בחזית, הפכה למקום שבו צמחו הזמרים הכי גדולים בתרבות הישראלית