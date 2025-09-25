מהדורה
הסיפור מסתבך: גם הבעל הנבגד נכח בהופעה של קולדפליי - עם אישה אחרת

טוויסט דרמטי בפרשת הבגידה בהופעה של קולדפליי: מתברר שהבעל הנבגד הגיע לאותה ההופעה - עם בת זוג משלו! הכתבה של יואב זהבי, מתוך מהדורת כאן חדשות 25.09.25
