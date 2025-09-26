"כולם חיקו ראשי ממשלה - אנחנו עשינו חיקויי ירקות": גרייניק ואלתרמן מתאחדים

אבי גרייניק ועידן אלתרמן כבשו את זירת הסטנד-אפ בשנות התשעים עם שלל דמויות חד פעמיות וחיקויים בלתי נשכחים של פירות וירקות. דווקא בשיא תהילתם הם הפרידו כוחות ויצאו לקריירות סולו, ועכשיו הם חוזרים לשתף פעולה בהצגה קומית בתיאטרון חיפה. החודש, בין הצגה לחזרה, הם סיפרו לנו על כל רגעי השיא והשפל בזוגיות שלהם, על הבמה ומחוצה לה