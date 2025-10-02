נחשפים לטעמים של המזרח התיכון: הישראלית שמגלה לאמריקאים את האוכל היווני

האוכל היווני מוכר היטב לחך הישראלי - אבל מעבר לים, בארצות הברית, לא הרבה זכו לטעום. למשימה הזו נדרשה כוהנת הבישול שי לי ליפא, שמצליחה לכבוש את אמריקה עם הטעמים של המזרח התיכון.