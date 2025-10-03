מהדורה
הרב שמנע מהמחבל להיכנס לבית הכנסת: "הוא ניסה עם הסכין, החזקנו את הדלת"

הפיגוע שגבה את חייהם של שני יהודים במנצ'סטר ביום הכיפורים הוא שיא טראגי של גל האנטישמיות הגואה ברחבי העולם מאז תחילת המלחמה. שוחחנו עם הרב דניאל ווקר, שחסם את כניסתו של המחבל לבית הכנסת, ועם תושבי העיר ההמומים והחוששים
