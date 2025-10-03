"לא מתרגלים ללקום ב-4 בבוקר": המגיש האגדי סוגר 30 שנים ביומן הבוקר

אריה גולן סוגר 30 שנים ביומן הבוקר של קול ישראל וכאן רשת ב', ובשנה הבאה גם יציין 60 שנים רצופות של שידור ברדיו. המספרים האלה כשלעצמם הם יוצאי דופן, אבל הם רק הבסיס לקריירה מזהירה של עיתונאי ומגיש שמיליוני ישראלים פותחים איתו את היום כל בוקר