חוויות המילואים הפכו ללהיטים ברדיו: "900 איש צועקים 'אמא אל תבכי, אני חוזר'"

כל מלחמה מביאה איתה שירי יגון ושכול, ולצידם גם את התת-ז'אנר האהוב של שירי מילואים - מ"שלחי לי תחתונים וגופיות" ועד "שתי אצבעות מצידון". מלחמת חרבות ברזל הרחיבה מאוד את רפרטואר שירי המילואים, עם שלל זמרים ויוצרים צעירים, רבים מהם מילואימניקים בעצמם, שכותבים מילים ומנגינות על ומתוך חווית הלחימה הבלתי נגמרת