"פינוק של עירוי נוזלים לווריד": הטרנד החדש - אינפוזיה עד הבית לתחושת וולנס

עירוי ויטמינים לווריד, שמבטיח אנרגיה ורוגע: זה התחיל כטרנד של העשירון העליון, אבל לאחרונה, בחסות הלחץ והחרדה שעולים במלחמה, התופעה הזאת יוצאת מהבועה, ורבים מחליטים להתחבר לעירוי. מה אומרים הרופאים, ואיך זה עובד?
