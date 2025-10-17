אורי ברבש שזכה בפרס מפעל חיים, מדבר על סרטים, התנקשויות - ומיקי זוהר

"מאחורי הסורגים", "אחד משלנו", "טירונות" - הסרטים והסדרות שביים אורי ברבש הם כבר מזמן בגדר קלאסיקות. אחרי 50 שנות עשייה, שעדיין ממשיכות בשיא המרץ, זכה ברבש בפרס מפעל חיים בטקס פרסי אופיר, וסיפר לכתבתנו על אביו צייד הנאצים, על הסוד הגדול שמשך אותו לקולנוע - וגם על המקלט החשאי שבנה בתוך ביתו בעקבות אנה פרנק