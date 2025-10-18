סוד המנהיגות של דונאלד טראמפ

סיבוב הניצחון של דונאלד טראמפ במזרח התיכון בשבוע האחרון הוכיח מעל לכל ספק: מנהיגי העולם מכבדים את הנשיא האמריקני ללא סייגים. מה עומד מאחורי הכוח של הנשיא, ומדוע מקשיבים לו כולם באופן שקשה לזכור שקרה בעבר מול מנהיגים עולמיים קודמים בהיסטוריה? הכתבה של איילה חסון מתוך מהדורת כאן חדשות 18.10.25