מהדורה
00:06:56

איך הפכה ישראל למעצמה עולמית דווקא בצריכת עוף?

ישראל היא צרכנית העופות הגדולה בעולם מטוגן, מבושל, מכובס, בתנור, בקרב ילדים ומבוגרים. הצריכה מגיעה לשיאה כמובן בחגים, בהם העוף מוגש כמעט על כל שולחן. אבל איך הוא זכה למעמד הזה בתפריט הישראלי?
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך