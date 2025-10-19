מהדורה
00:16:24

"הריח לא עוזב אותך": המילואימניקים שעסקו בזיהוי חללי 7 באוקטובר מדברים

עדות מטלטלת מתוך אחת הזירות הקשות והמורכבות ביותר מאז 7 באוקטובר, המחנה לזיהוי חללים. אלון שרביט שוחח עם החיילים ששירותו במחנה על המראות שמלווים אותם, והניסיון שלהם אחרי שנתיים להתאושש
