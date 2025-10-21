"לא היה מקום לגופות": העדויות של מי שזיהו את חללי הטבח | הסודות של שורה

מכאן לפרויקט המיוחד שלנו ה"סודות של שורה" - עדויות מטלטלות מאחת הזירות הקשות מאז שבעה באוקטובר - המחנה לזיהוי החללים - והערב בפרק האחרון: תיעוד נדיר מבפנים וגם השוטרים שהיו רגילים לזירות רצח - וגילו ששום דבר לא יכול להכין אותם למה שראו בשורה. עכשיו, שנתיים אחרי, הם חוזרים לראשונה לבסיס ופותחים את הפצעים