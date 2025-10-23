שמחה מהולה בכאב: "הלב מתרחב עם חזרת החטופים - אבל בני לא יחזור"

יום חזרת החטופים היה שמח ברמה הלאומית, אבל עבור מאות משפחות שכולות הוא היה גם מורכב מאוד, אחרי שאיבדו את היקר להן מכל בלחימה. כתבתנו פגשה את המשפחות של סרן יוגב פזי וסגן שחר בן נון לשיחה על ההתרגשות לצד הגעגוע