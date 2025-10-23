כוכב נולד בערבית

במצרים, לבנון ומדינות המפרץ הריאליטי הכי חם הוא תחרות המוזיקה. עכשיו, בפעם הראשונה בישראל, הכישרונות המקומיים של החברה הערבית מקבלים במה משלהם, כאן אצלנו במכאן: "אל-מייק אילכ" – המיקרופון שלך.