מהדורה
00:11:48

איך הפך קיבוץ נאות סמדר מקיבוץ סגור ומסוגר לפנינה תיירותית עולמית?

כשהוא הוקם בערבה, בסוף שנות השמונים, היה נאות סמדר קיבוץ של קהילה קטנה ומסוגרת שחבריה חיו בלי משכורת, בלי טלוויזיה וללא כלבים. המלחמה והדור החדש בקיבוץ חוללו מהפכה, נאות סמדר נפתח לעולם, ובשבוע שעבר נכנס לרשימת הכפרים התיירותיים הטובים בעולם
