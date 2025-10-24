אוראל עומד על שתי רגליו, תומר נכה - שניהם יחד אלופי אירופה בריקוד

תומר מרגלית ואוראל כלף, צמד רקדנים סלונים מקצועיים, עושים חייל בשנים האחרונות בענף ריקודי הזוגות, ואחרי שהוכתרו כאלופי אירופה הם בדרך לכבוש את אליפות העולם. בסיפור ההצלחה של השניים יש לא רק כישרון ועבודה קשה, אלא גם גאולה והתעלות - פשוט כי אוראל הוא רקדן זריז ומוכשר להפליא, אבל תומר היא נכה מאה אחוז שמרותקת לכיסא גלגלים