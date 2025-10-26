מהדורה
"אני זרה במדינה שלי": מבט מקרוב על היחס לישראלים בעיר האורות

כבר יותר משנתיים רחובות אירופה מתמלאים בהפגנות פרו פלסטיניות עם מסרים אנטישמיים ואנטי-ישראליים - אבל איך זה נראה מבפנים? כתבתנו מאי לורנס ביסמוט התחזתה למפגינה פרו פלסטינית בבירת צרפת. הכתבה של מאי לורנס ביסמוט, מתוך חדשות הערב 26.10.25
