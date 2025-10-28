"המשטרה עושה משהו?": פורדיס וזיכרון יעקב מנסות למצוא פתרון לירי הבלתי פוסק

בין זיכרון יעקב לפורדיס מפריד רק כביש, והירי הבלתי פוסק מטריד את כל התושבים. מצלמת כאן חדשות נכנסה לרכב אחד יחד עם ראשי המועצות ומפקד המרחב במשטרה, כדי להבין איך חיים ביחד ובשקט, תוך טיפול בפשיעה הגואה בחברה הערבית