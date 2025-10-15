אחרי השבת החטופים - נתניהו פתח בקמפיין לביטול משפטו

כשנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציע כבדרך אגב, במהלך נאומו בכנסת, להעניק חנינה לנתניהו, אפשר היה לחשוב שמדובר בהערה משעשעת ובלתי מתוכננת. האמירה כמובן זכתה למחיאות כפיים סוערות משורות הקואליציה, וכמה מהם, כמו השרים יואב קיש ומיקי זוהר, הגדילו ופרסמו קריאות לאמץ את הצעת טראמפ ולבטל את המשפט.

אתמול בערב התברר שמדובר בקמפיין שאין בו דבר מקרי, כשצלצל הטלפון בלשכותיהם של שורת שרים וחברי כנסת בליכוד. על הקו היו אנשי לשכת נתניהו ובפיהם הצעה שקשה מאוד לסרב לה: להתייצב הבוקר בבית המשפט המחוזי, עם חידוש עדותו של ראש הממשלה. למעלה מעשרה מהם נענו לקריאה, והסבירו בראיונות שבשולי הדיון מדוע יש לעצור מיד את המשפט.

במקביל, הבוקר פרסם שר המשפטים יריב לוין הודעה ובה הכריז על כוונתו לקדם במהירות את הצעת החוק שתאפשר לשר הביטחון לבטל דיונים משפטיים, אם יחשוב ש"קיים חשש לפגיעה בביטחון המדינה". הכוונה לנצל את החוק לביטול דיוני משפט נתניהו לא הוסתרה, ואפילו להפך – הכותרת שניתנה להודעה, באותיות מודגשות: "משפט ראש הממשלה מעולם לא היה צריך להתחיל וקיומו מנוגד הן לצדק והן לטובת המדינה". כך, בגלוי.

גם אם מובן מאליו שהוחלט בלשכת ראש הממשלה על קמפיין ציבורי מחודש בנושא, נותרה שאלת המטרה שלו. הסיכוי לעצור את משפטי האלפים בחקיקה נראה נמוך מאוד, ובכל מקרה חקיקה מן הסוג הזה צפויה להפסל בבג"ץ. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג, לפחות בינתיים, אינו מתכוון לשקול חנינה לנתניהו מבלי שהתבקש רשמית על ידו.

האפשרויות שנותרו הן שלוש: ראשית, ייתכן שנתניהו מכין את הקרקע להדחת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, להפקעת חלק מסמכויותיה או לפיצול תפקידה כחלק ממהלך שנועד להביא את התובע הכללי החדש שימונה "לשקול מחדש" את התיקים. זה רעיון שדובר בסביבתו מזמן, והוקפא זמנית בימים שבהם עיסוק ציבורי בנושא נראה קטנוני נוכח המלחמה הנמשכת.

אפשרות נוספת היא שראש הממשלה שוקל מחדש את הצעת שופטיו, להתקדם לגישור עם התביעה שיוביל לעסקת טיעון. ההצעה הזו נפסלה בעבר בבית נתניהו לאחר שהובהר שראש הממשלה יצטרך להודות לפחות בחלק מהמיוחס לו. דרך לנטרל מראש את המשבר הציבורי שעלולה ליצור הודאה באשמה היא בעזרת הסבר מנומק מבעוד מועד – מדוע התיקים תפורים, המשפט מיותר, ואם נתניהו נאלץ להודות במשהו, הרי שהוא עשה זאת לטובת המדינה.

לבסוף, תמיד יכול להיות שנתניהו עצמו עדיין לא בטוח אילו התפתחויות בזירה הפוליטית עשויות לאפשר לו לפטור עצמו מהמשפט, אבל עם התקרבות הבחירות וההבנה שחלון הזמנים לביטול המשפט מתקצר - הוחלט להתחיל לפעול.

כל התוכניות הללו יצריכו מנתניהו שליטה מופתית בחברי המפלגה, שמצויים רגע לפני פריימריז. בניגוד לאינטואיציה, יוזמות פרטיות בנושא הרפורמה המשפטית שעשויות להועיל מאוד לחברי הכנסת בבחירות המקדימות רק יזיקו לנתניהו במטרתו לעצור את המשפט. מטרה מהסוג הזה תדרוש את הסטת הקשב הציבורי לסוגיות מדיניות ואחרות, בצד התמקדות ספציפית בדרישה כלפי משפט נתניהו. השבועות הבאים יגלו אם קמפיין הליכוד עושה זאת בהצלחה.