רז בן עמי ששוחררה מהשבי: "איך אהיה בסדר כשבעלי עוד שם?"

רז בן עמי, ששוחררה משבי החמאס, ובנותיה, שוחחו הלילה (שישי) עם כתבת הרשת האמריקנית ABC בכיכר החטופים בתל אביב. רז, שנחטפה יחד עם בעלה אוהד מקיבוץ בארי, ענתה לשאלתה של המראיינת למצבה הנפשי: "אני לא בסדר - איך אפשר בכלל להיות בסדר אם בעלי עדיין מוחזק בשבי?".

