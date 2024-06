נתניהו ביקר את ארה"ב על הגבלת משלוחי נשק; בלינקן: "חוץ מאחד - הכל זז"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שלישי) סרטון באנגלית, שבו מתח ביקורת מרומזת על ארצות הברית, ואמר ששר החוץ האמריקני בלינקן הבטיח שממשל ביידן פועל להסרת ההגבלות על העברת חימושים לישראל. יחד עם הסרטון, שצייץ ברשת X, כתב נתניהו: "תנו לנו את הכלים, אנחנו נסיים את העבודה".

הסרטון המלא של ראש הממשלה:

Give us the tools and we'll finish the job. pic.twitter.com/eQHpyd9q0X