ישראל למתווכות: החזירו את חמאס למו"מ, או שנכבוש את הרצועה

ישראל למתווכות: החזירו את חמאס למו"מ, או שנכבוש את עזה
בישראל הודו שהאיומים שנמסרו למתווכות לא קירבו עד כה את חמאס לשיחות. מקורות ישראלים הודו שעסקה חלקית לא ירדה מהפרק
מחבר סולימאן מסוודה
פעילות צה"ל בעזה, אפריל 2025
פעילות צה"ל בעזה, אפריל 2025 צילום: דובר צה"ל

ישראל העבירה מסר למתווכות: תחזירו את חמאס לשולחן המשא ומתן או שהשלב הראשון של המבצע לכיבוש העיר עזה יחל בקרוב. כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.

ישראל העבירה למתווכות את האיום הזה בשיחות שנערכו בימים האחרונים. עם זאת, בישראל הודו שהאיומים האלה לא מקרבים את חמאס לשיחות. גם היום, מקורות ישראלים הודו שעסקה חלקית לא ירדה מהפרק. גורם ישראלי הוסיף כי התנאים עדיין לא הבשילו לעסקה מלאה, בעיקר כי חמאס לא מרגיש את הלחץ הישראלי.

מקור פלסטיני: המתווכות מפעילות לחץ על חמאס שיחזור למשא ומתן

מקור פלסטיני שמעורה בפרטי המשא ומתן מסר לכאן חדשות כי חמאס נמצא תחת מכבש לחצים משולש של מצרים, קטר וטורקיה, שלוחצות עליו להגיע להבנות במתווה בעקבות האיומים של ישראל לכבוש את הרצועה. זו הסיבה שהנהגת חמאס נשארה בקהיר זמן ארוך יותר ממה שתוכנן מראש.

אותו מקור מסר כי אחת מדמויות המפתח של חמאס מוחמד דרוויש, יו"ר מועצת השורא של חמאס, נמצא עדיין בטורקיה ודן שם על הדרכים להגיע לעסקה עם ישראל. עד שדרוויש ישוב לקטר, הנהגת חמאס לא צפויה לקבל החלטה משמעותית בנוגע לצעד הבא שלו. 

