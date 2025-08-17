ישראל למתווכות: החזירו את חמאס למו"מ, או שנכבוש את הרצועה

בישראל הודו שהאיומים שנמסרו למתווכות לא קירבו עד כה את חמאס לשיחות. מקורות ישראלים הודו שעסקה חלקית לא ירדה מהפרק

ישראל למתווכות: החזירו את חמאס למו"מ, או שנכבוש את עזה

ישראל העבירה מסר למתווכות: תחזירו את חמאס לשולחן המשא ומתן או שהשלב הראשון של המבצע לכיבוש העיר עזה יחל בקרוב. כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.

המסר הישראלי למתווכות: החזירו את חמאס למו"מ או שנפתח במבצע לכיבוש העיר עזה. מקורות ישראלים מודים: האיומים כרגע לא מקרבים את חמאס לעסקה, עסקה חלקית עדיין על הפרק | @SuleimanMas1 עם כל הפרטים#מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/VTz2Pm0VRA — כאן חדשות (@kann_news) August 17, 2025

ישראל העבירה למתווכות את האיום הזה בשיחות שנערכו בימים האחרונים. עם זאת, בישראל הודו שהאיומים האלה לא מקרבים את חמאס לשיחות. גם היום, מקורות ישראלים הודו שעסקה חלקית לא ירדה מהפרק. גורם ישראלי הוסיף כי התנאים עדיין לא הבשילו לעסקה מלאה, בעיקר כי חמאס לא מרגיש את הלחץ הישראלי.

מקור פלסטיני: המתווכות מפעילות לחץ על חמאס שיחזור למשא ומתן

מקור פלסטיני שמעורה בפרטי המשא ומתן מסר לכאן חדשות כי חמאס נמצא תחת מכבש לחצים משולש של מצרים, קטר וטורקיה, שלוחצות עליו להגיע להבנות במתווה בעקבות האיומים של ישראל לכבוש את הרצועה. זו הסיבה שהנהגת חמאס נשארה בקהיר זמן ארוך יותר ממה שתוכנן מראש.

מצרים, קטר וטורקיה מפעילות מכבש לחצים על חמאס להגיע להבנות, בעקבות האיום הישראלי לכבוש את העיר עזה. עם זאת חמאס לא קיבל עדיין החלטות | פרסום ראשון של @eliorlevy #מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/u5W5fgJwC9 — כאן חדשות (@kann_news) August 17, 2025

אותו מקור מסר כי אחת מדמויות המפתח של חמאס מוחמד דרוויש, יו"ר מועצת השורא של חמאס, נמצא עדיין בטורקיה ודן שם על הדרכים להגיע לעסקה עם ישראל. עד שדרוויש ישוב לקטר, הנהגת חמאס לא צפויה לקבל החלטה משמעותית בנוגע לצעד הבא שלו.