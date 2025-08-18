שרים בקבינט מתחו ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו, משום שלא פסל בצורה מפורשת עסקת חטופים חלקית. כך פורסם הבוקר (שני) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

השרים טענו כי ראש הממשלה אינו אומר בצורה ברורה כי עסקה חלקית לא תיתכן, כדי לא לסגור את הדלת בפני אפשרות כזאת. אחד מהשרים אמר כי על ראש הממשלה להבהיר את דבריו ולתת תשובות חד משמעיות מכיוון שאחרת - הוא שולח חיילים לקרב ולא אומר להם את האמת.

אתמול בישיבת הממשלה נתניהו סירב להתחייב לאפשרות שתתגבש עסקה חלקית, למרות שנשאל בעניין. אחד השרים אף ציין כי בהודעה לעיתונות שהפיצה לשכת נתניהו, נכתב שישראל תסכים לעסקה בתנאי לשחרור כל החטופים בפעימה אחת, אך לא נכתבה המילה "רק", שתציין כי עסקה כוללת היא האופציה היחידה המונחת על השולחן.

השר סמוטריץ' אמר, לאחר שהתקבלה ההחלטה על הרחבת התמרון בעזה, כי על ראש הממשלה להודיע כי "אין עצירות באמצע ולא תהיה עסקה חלקית". השר בן גביר הבהיר גם הוא כי יתנגד לעיסקה חלקית והשרה סטרוק כתבה ברשת X במוצאי שבת: "הגיע הזמן להבהיר חד משמעית כי תמו ימי העסקאות החלקיות והנזק הנורא שהן גורמות".

גם השר וסרלאוף הביע את דעתו בישיבת הקבינט האחרונה כי על ישראל לחתור לעיסקה כוללת בלבד, ושני שרים שהשתתפו בישיבה זו תיארו כי השר דרמר אמר בדיון כי הוא לא בטוח שיהיה קרדיט לעסקה חלקית מצד ארצות הברית ולאחר מכן ראש הממשלה הקשה עליו בעניין כדי לוודא שהבין נכון את דבריו. מנגד, השר גדעון סער ויו"ר ש"ס דרעי הביעו נכונות לדון גם בעסקה חלקית.