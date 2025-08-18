המכרה שעשוי לסכן המוני ישראלים – והטענות לקשר לשרים בליכוד: "זה תיק 5000"

יאיר מעיין, ראש עיריית ערד, זועם על מכרז שעיקרו במכרה פוספטים שעשוי להניב לחברה פרטית רווחי עתק. מדובר בחומר שעלול לסכן מאות אלפי תושבים, בו תומכים שרים מהליכוד, למרות ההתנגדות הנחרצת של גורמי המקצוע שרואים בכך סיכון ברור לתושבים

ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, טוען לשחיתות מצד שרי הליכוד בממשלה וקרא לחקירה פלילית של להב, לה יסייע לדבריו. כך פורסם הבוקר (שני) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

"זו תהיה חקירת תיק 5000", גרס מעיין. "להב 433 צריכים לחקור, זה יתברר כמקרה ההונאה הכי גדולה במשך שנים, אני אתן להם קצות חוט ובטוח שיעשו את העבודה. זו הונאה של מיליארדים".

לטענתו, שרי הליכוד לא השיבו לפניותיו, אלא ל"מאכרים", ועל כן מדובר לשיטתו בהפרת אמונים. כשנשאל באילו שרים מדובר, הוא השיב: "אשאיר את זה ללהב 433".

אתמול, בסדר היום של ישיבת הממשלה היה אמור להיות בפעם הרביעית מכרה נוסף לפוספטים (ליד ערד, בשדה בריר) שצפוי להעניק רווח עתק לחברה פרטית מזהמת. הממשלה מנסה שוב ושוב, כבר ארבע פעמים להעלות את הנושא הזה לדיון. לאחר לחצים - הדיון בהצעת המחליטים נדחה.

במשך שנים משרד הבריאות התנגד למכרה הפוספטים, לאחר תסקיר שקבע מקרי מוות ומחלות וודאיים. גם עמדת גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה חד משמעית – לאסור זאת.

למרות זאת, שרת הגנת הסביבה עידית סילמן תמכה בהצעת המחליטים לדיון בממשלה, כשלטענתה, לא גיבשה עמדה. גם שרי האנרגיה והפנים, כהן וארבל, תמכו בהצעה. שר הבריאות אוריאל בוסו, כלל לא נשאל.

במקום הכרייה הצפוי, כ-15 אלף תושבים בדואים בכפרים ועוד כ-100 אלף בערד הסמוכה. כולם צפויים להיות בסכנה, אם תאושר כריית החומרים הרדיו-אקטיביים שיעניקו רווח עתק.

רק לאחרונה, קבע מבקר המדינה שלפחות 200 מיליון שקלים שהייתה אמורה להעביר חברת "כיל" מכריית פוספטים – לא הועברו לציבור, בגלל חוסר אכיפה ורגולציה של משרדי הממשלה כמו משרד האנרגיה והגנת הסביבה.