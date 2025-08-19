פרסום ראשון

מצרים מציעה: הנשק של חמאס יועבר אליה כפיקדון

בקהיר העלו את ההצעה במסגרת תוכנית רחבה ליום שאחרי ברצועת עזה. מנגד, בחמאס מנסים להתחמק מפתרון סוגיית הנשק שנמצא בידי ארגון הטרור
מחבר רועי קייס
חמאס
מצרים הציעה כי הנשק של חמאס יועבר עליה כפיקדון לתקופת זמן לא מוגדרת, כך פורסם היום (שלישי)  בחצי היום בכאן רשת ב'.

הרעיון של מצרים עלה כחלק מתוכנית רחבה ליום שאחרי ברצועת עזה. עוד כוללת התוכנית ממשל טכנוקרטי זמני שינהל את הרצועה במשך כמה שנים בפיקוח הרשות הפלסטינית. זאת כשחמאס נדחק הצידה מניהול הרצועה.

בארגון הטרור מנסים כעת להתחמק מפתרון סוגיית הנשק. סוגייה זו נתפסת בארגון הטרור כקו אדום במשא ומתן. בעבר פורסם כי סוגיה זו עומדת בלב המחלוקת בין ישראל לחמאס בנוגע להפסקת המלחמה בעזה. 

ישראל דורשת כי הזרועה הצבאית של חמאס תחדל מלהתקיים. ארגון הטרור מסרב לכך.

חלוקת סיוע הומניטרי בעזה

קרן הסיוע משנה את שיטת החלוקה בעזה: "מספר לקוח לכל תושב"

עז א-דין חדאד, מפקד חטיבת העיר עזה בחמאס

צה"ל: "מח"ט עזה בחמאס שינה את פניו כדי להחליף זהות"

