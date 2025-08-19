מצרים מציעה: הנשק של חמאס יועבר אליה כפיקדון

מצרים הציעה כי הנשק של חמאס יועבר עליה כפיקדון לתקופת זמן לא מוגדרת, כך פורסם היום (שלישי) בחצי היום בכאן רשת ב'.

הרעיון של מצרים עלה כחלק מתוכנית רחבה ליום שאחרי ברצועת עזה. עוד כוללת התוכנית ממשל טכנוקרטי זמני שינהל את הרצועה במשך כמה שנים בפיקוח הרשות הפלסטינית. זאת כשחמאס נדחק הצידה מניהול הרצועה.

בארגון הטרור מנסים כעת להתחמק מפתרון סוגיית הנשק. סוגייה זו נתפסת בארגון הטרור כקו אדום במשא ומתן. בעבר פורסם כי סוגיה זו עומדת בלב המחלוקת בין ישראל לחמאס בנוגע להפסקת המלחמה בעזה.

ישראל דורשת כי הזרועה הצבאית של חמאס תחדל מלהתקיים. ארגון הטרור מסרב לכך.