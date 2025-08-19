דנו במעשי הטבח בסוריה: מנהיג הדרוזים בישראל נפגש בפריז עם השליח האמריקני

השייח' מופק טריף, מנהיגה הרוחני של העדה בישראל, נפגש עם תום בראק שעות לפני פגישתו המשולשת עם השר דרמר ושר החוץ הסורי. במוקד השיחות - המצב בהר הדרוזים בדרום סוריה

השייח' מופק טריף, מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, נפגש בפריז עם השליח האמריקני תום בראק - כך נודע הערב (שני) לכאן חדשות. במוקד השיחות נמצא המצב בהר הדרוזים אחרי מעשי הטבח נגד הדרוזים בדרום סוריה.

גורם המעורה בפרטי הפגישה אמר לכאן חדשות כי במהלכה הוצגו לשליח האמריקני תיעודים קשים המעידים על מעורבות כוחות השלטון בדמשק במעשי הטבח בהר הדרוזים. הדיון נערך סביב יוזמה לפתיחת ציר הומניטרי בחסות אמריקנית מצפון הגולן הסורי ועד א-סווידא, והסרת המצור שהוטל על ההר.

הפגישה התקיימה שעות לפני פגישתם המתוכננת הערב של בראק עם השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר ועם שר החוץ הסורי א-שייבאני. טריף ובראק עשויים להיפגש בשנית בפריז, בהתאם לתוצאות המפגש המשולש של השליח האמריקני עם השרים מישראל ומסוריה.

בשבוע שעבר פורסם בכאן חדשות כי גורמים בהר הדרוזים שבדרום סוריה, שעדיין משתפים פעולה עם דמשק, נפגשו בחשאי עם אחד מבכירי השלטון הסורי בניסיון לבחון כיצד לפתור את המצב, אחרי מעשי הטבח ומהומות הדמים נגד הדרוזים בא-סווידאא'.

לכאן חדשות נודע כי בני השיח הדרוזים של השלטון בדמשק הציעו לאותו בכיר לפטר את אחמד א-דאלאתי, מפקד כוחות ביטחון הפנים בא-סווידאא', כיוון שהוא זה שהוביל את הכוחות במהומות הדמים. א-דאלאתי משמש גם ציר מרכזי בקשר בדיאלוג הביטחוני בין ישראל וסוריה. הגורמים מהר הדרוזים, שעדיין דוגלים בדיאלוג עם השלטון, סבורים כי הדחת א-דאלאתי תהיה צעד ראשון בתיקון המצב והשבת האמון בין הצדדים.