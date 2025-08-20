ארה"ב הטילה עיצומים על בכירים בביה"ד הפלילי בהאג

בוושינגטון סימנו את בית הדין הפלילי בהאג בעקבות תביעות שהוגשו נגד בכירים אמריקנים וישראלים. שר החוץ של ארצות הברית רוביו תקף: "בית הדין ממשיך לערער את הריבונות הבין-לאומית"; נתניהו בירך: "מעשה נחרץ מול מסע ההכפשה נגד ישראל"; בית הדין גינה: "התקפה על עצמאותו של מוסד בלתי תלוי"

משרד החוץ של ארצות הברית הודיע היום (רביעי) כי יטיל עיצומים על בכירים נוספים בבית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג (ה-ICC), בטענה כי הוא פועל נגד אישים אמריקנים וישראלים.

"בית המשפט הפלילי הבין-לאומי ממשיך לערער את הריבונות הלאומית. הוא מאפשר צעדים משפטיים דרך חקירות, מעצרים ותביעות של אמריקנים וישראלים", תקף שר החוץ האמריקני מרקו רוביו והכריז: "אני מטיל עיצומים על ארבעה אישים רשמיים נוספים מה-ICC. נמשיך להביא את אלו האחראים לפעולות חסרות המוסר של בית הדין נגד אמריקנים וישראלים לתת דין וחשבון".

האישים בהאג עליהם הוטלו עיצומים אמריקנים הם: קימברלי פרוסט מקנדה, ניקולאס גוליו מצרפת, נזהאת שאמין חאן מפיג'י ומאמה מאנדיאה ניאנג מסנגל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך את ההצהרה האמריקנית. "אני מברך את מרקו רוביו, מזכיר המדינה של ארצות הברית, שהחליט להטיל סנקציות על שופטי בית הדין הבין-לאומי בהאג. זה מעשה נחרץ נגד מסע ההכפשה השקרי נגד מדינת ישראל ונגד צה"ל ובעד האמת והצדק", כתב ראש הממשלה.

בית הדין הפלילי בהאג גינה את הטלת העיצומים האמריקניים החדשים: "מדובר בהתקפה בוטה על עצמאותו של מוסד שיפוטי בלתי תלוי, הפועל תחת מנדט של 125 מדינות שהן צד לאמנת רומא, מכל רחבי העולם. העיצומים הם עלבון למדינות החברות בבית הדין, לסדר העולמי המבוסס על כללים, ומעל הכול – למיליוני הקורבנות החפים מפשע ברחבי העולם".

החלטה זו של וושינגטון מצטרפת להחלטה נוספת שקיבל ממשל טראמפ בחודש יוני להטיל עיצומים על ארבעה שופטים בבית הדין, בעקבות צו נשיאותי - שהוקפא מאוחר יותר על ידי בית המשפט האמריקני. העיצומים הוטלו על שופטים מסלובניה, בנין, פרו ואוגנדה. שר החוץ רוביו ציין כי שניים מהשופטים היו מעורבים בחקירה נגד פעילות אמריקנים באפגניסטן, והשניים אחרים מעורבים בהוצאת צווי המעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט בנובמבר 2024.