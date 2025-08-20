בעקבות ההתנגדות הצפויה של בן גביר וסמוטריץ' לעסקה: גנץ שוקל לחזור לממשלה

יו"ר כחול לבן קיים התייעצויות בשאלה אם לחזור לממשלה לצורך ביצוע עסקת חטופים. ההתייעצויות החלו ברקע האיומים של השרים סמוטריץ' ובן גביר שמתנגדים בתוקף לעסקה המונחת על השולחן

יושב ראש כחול לבן ח"כ בני גנץ שוקל לחזור לממשלה, זאת בעקבות ההתנגדות הצפויה של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לעסקה לשחרור חטופים, כך פורסם היום (רביעי) לראשונה במהדורת כאן חדשות.

כאמור, יו"ר כחול לבן בני גנץ קיים התייעצויות בשאלה אם לחזור לממשלה לצורך ביצוע עסקת חטופים. ההתייעצויות החלו ברקע האיומים של השרים סמוטריץ' ובן גביר שמתנגדים בתוקף לעסקה המונחת על השולחן. עד כה באופוזיציה דיברו בעיקר על "רשת ביטחון" לקואליציה לצורך עסקת חטופים, ועכשיו גם כניסה לממשלה על השולחן.

נזכיר כי נתניהו עוד לא קיבל החלטה סופית בנוגע להצעת העסקה שהוגשה השבוע מצד המתווכות.

גנץ שוקל לחזור לממשלה. יו"ר כחול לבן מקיים התייעצויות האם לחזור לצורך ביצוע עסקת חטופים | פרסום ראשון של @shemeshmicha#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/94bbShxpsf — כאן חדשות (@kann_news) August 20, 2025

בסקר "כאן חדשות", שפורסם לפני עשרה ימים, מפלגת כחול לבן של בני גנץ קיבלה 4 מנדטים, בחלק מהסקרים גנץ גם ירד מתחת לאחוז החסימה.

באותו סקר נשאלו המשתתפים בנוגע לאופציה המועדפת עליהם לסיום המלחמה. 54% מהמשתתפים השיבו כי הם מעדיפים "סיום מוחלט של המלחמה, נסיגה של צה"ל, שחרור החטופים ושחרור מחבלים פלסטינים". 28% אחוזים השיבו כי הם בעד הרחבת הלחימה וכיבוש העיר עזה. 3% השיבו כי הם בעד "עסקה חלקית הכוללת הפסקת אש, שחרור חלק מהחטופים ושחרור מחבלים. עסקה שבסיומה חמאס יישאר בשלטון". 15% השיבו "לא יודע".

נזכיר כי ב-7 ביולי, גנץ הבהיר בישיבת הסיעה הראשונה של הסיעה לאחר פרישתם של חברי הכנסת לשעבר גדי איזנקוט ומתן כהנא, ואמר: "לא נצטרף לממשלה".