ישראל מנעה את כניסתו של ראש עיריית ברצלונה לארץ

ראש עיריית ברצלונה חאומה קולבוני היה אמור להגיע ארצה ולבקר בירושלים, רמאללה ובית לחם. בישראל מנעו את כניסתו: "בתיאום עם משרד החוץ והמל"ל"

רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה הבוקר (שישי) כי סורבה כניסתו לארץ של ראש עיריית ברצלונה, חאומה קולבוני, בתיאום עם משרד החוץ והמל"ל. קולבוני היה אמור לנחות הלילה, בין שישי לשבת, בישראל ועל פי דיווחים לבקר בירושלים, בבית לחם וברמאללה.

עיתון אל-פאיס הספרדי דיווח הבוקר כי קולבוני היה אמור היה להוביל היום משלחת מטעם עיריית ברצלונה, שהוזמנה על ידי ראש עיריית הערים בגדה. מטרת הביקור על פי הדיווח הייתה "קידום שיתוף הפעולה בין העיריות". המשלחת, שהורכבה מדרג פקידותי ומעיתונאים מלווים, קיבלה את אישור משרד החוץ בתחילה, ונטען כי במועצת העיר ברצלונה לא יודעים מה הסיבה לשלילת איסור הכניסה.

אתמול פורסם כי חברת אלסטום הצרפתית מערערת על ההחלטה למנוע ממנה להתמודד במכרז להרחבת הרכבת-התחתית בברצלונה -בשל קשריה לישראל.

בפברואר 2023 החליטה ראש העיר הקודמת אדה קולאו לנתק את הקשרים בין ברצלונה לתל אביב והאשימה את ישראל ב"אפרטהייד וטבח אזרחים ברצועת עזה". לאחר האשמותיה, הושחת בית הכנסת של ברצלונה בידי פעילים אנטישמים פרו-פלסטינים, וגברו תקיפות אנטישמיות נגד יהודים.