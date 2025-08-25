הממשלה משקיעה מיליון ש"ח באיתור המיקום של "אלטלנה"

משרד המורשת שכר את שירותיו של המכון לחקר ימים ואגמים כדי לאתר את שרידיה של האונייה שהופגזה והוטבעה מול חופי תל אביב ב-1948

משרד המורשת השקיע סכום של מיליון שקלים באיתור מיקום שרידי האונייה "אלטלנה". כך פורסם הבוקר (שני) בכאן רשת ב.

המשרד שכר את שירותיו של המכון לחקר ימים ואגמים כדי לאתר את שרידי האונייה. מדובר באיתור ראשוני בלבד, שמטרתו לזהות את האזור שבו נמצאים השרידים.

לשם כך תופעל ספינת המחקר הלאומי של ישראל, אוניית "בת גלים", המצוידת באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור בלב ים.

בשבוע שעבר פורסם בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב כי במהלך ישיבת הממשלה עלה מחדש נושא חיפוש שרידי של אלטלנה. שר המשפטים יריב לוין אמר בדיון: "יש למצוא את האונייה ולהפוך אותה לסמל לגבורה של הרוויזיוניסטים".

האונייה ההיסטורית הייתה שייכת לאצ"ל וביוני 1948, במהלך ההפוגה הראשונה במלחמת יום העצמאות, היא הופגזה והוטבעה בידי צה"ל. האונייה נשאה על סיפונה אז כ-900 עולים ומלאי נשק, אך הגיעה לחופי ישראל אחרי הכרזת האצ"ל על התפרקות מנשק והצטרפות לצבא ההגנה לישראל.