גולדקנופף לנתניהו: מנע גם מעצר עריקים שטסים לניו יורק

יו"ר יהדות התורה ביקש מרה"מ להרחיב את "מתווה אומן" למניעת מעצר העריקים בנתב"ג. גורמים משפטיים ואכיפתיים טוענים שאין מתווה שימנע את המעצרים
נוסע חרדי בנמל התעופה בן גוריון
נוסע חרדי בנמל התעופה בן גוריון

יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף פנה הערב (שני) לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה שיאפשר גם לחסידי חב"ד לנסוע לניו יורק במהלך חגי תשרי, וכן לחסידים אחרים שרוצים להגיע ליעדים אחרים, מבלי לעצור אותם ביציאה מישראל בשל עריקות מצה"ל.

"הדאגה האישית שלך והנכונות למצוא פתרון אינן מובנות מאליהן ומעוררות הוקרה רבה", כתב גולדקנופף בפנייתו. "אבקש בכל הכבוד להעלות בקשה נוספת שעלתה בפניות רבות שהגיעו ללשכתי: להרחיב את המתווה כך שיכלול גם את אלפי חסידי חב"ד הנוסעים מדי שנה לימי החגים להיות במחיצת רבם הרוחני, והן חסידויות נוספות שפנו גם הם בנושא", הוסיף.

 

גורמי אכיפה מבהירים: אין אפשרות חוקית למנוע מעצר עריקים

במהדורת כאן חדשות פורסם הערב כי בני ישיבה עריקים שירצו לטוס לאומן בראש השנה ייעצרו בנתב"ג על ידי רשות ההגירה, למרות ניסיונות הממשלה למנוע זאת.

 

בימים האחרונים פורסם כי בממשלה עובדים על מתווה שימנע מעצר בני ישיבות עריקים שירצו לטוס לאומן בראש השנה. למרות ניסיונות אלו, גורמים משפטיים וגורמי אכיפה הבהירו הערב לכתבו כי אין שום מתווה שיכול למנוע את מעצר העריקים בנתב"ג. גורמים אלה טוענים כי הנושא לא הגיע לפתחם של גורמי המקצוע - הייעוץ המשפטי לממשלה שאמור לאשר מתווה שכזה, וגם לא לגורמים משטרתיים. לכן, זה ככל הנראה לא יקרה.  

 


