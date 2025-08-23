פרו-פלסטינים ריססו צבע על פעילים שתלו שלטי חטופים בפרנקפורט

מספר פעילים שתלו שלטים למען שחרור החטופים בפרנקפורט שבגרמניה הותקפו על ידי פרו-פלסטינים שאף ריססו עליהם צבע אדום. "הצעתי לקיים דקת דומייה למען כל הקורבנות התמימים של המלחמה הזו, אך היו רק עלבונות", סיפר פעיל שהותקף

פעילים שתלו שלטי חטופים על גדרות בעיר פרנקפורט שבגרמניה הותקפו על ידי פרו-פלסטינים, כשאחד מהם אף ריסס עליהם צבע אדום. סשה סטבסקי, פעיל יהודי שהותקף באירוע, מסר היום (שבת): "נדחקנו לפינה, העליבו אותנו, אבל זה לא מנע מאיתנו לתלות את הפוסטרים".

עוד מספר סשה: "הצעתי מספר פעמים לקיים דקת דומייה עם האנשים שם למען כל הקורבנות התמימים של המלחמה הזו, ושגם אני רוצה רק שלום. למרות שאמרתי זאת מספר פעמים, לא היה דבר מלבד עלבונות ודחיקות מצד האנשים האלה".

לדבריו, "בזמן שתליתי פוסטר נוסף, הגיעה התקפת הצבע, באופן בלתי צפוי לחלוטין, ופגעה בפניי. הצבע לא רק עלה על משקפיי ועל בגדיי, אלא גם על הפה שלי". עוד אמר כי שני פעילים נוספים נפגעו מהצבע, וכי כולם הגישו נגד התוקפים תלונות במשטרה המקומית.

האירוע מצטרף לשורת מקרים אחרים בהם ישראלים ויהודים הותקפו במדינות שונות בעולם ובאירופה בפרט, בהן צרפת, הולנד, אוסטריה ואוסטרליה.