"התגייסות דרעי למען הטסים לאומן - מטעויותיו החמורות"

בכיר במפלגות החרדיות תקף כי יושב ראש ש"ס לא צריך להתעסק בנושא בזמן מלחמה, והוסיף: "מי שטס לאומן - הוא לא בחור ישיבה"

בכיר במפלגות החרדיות תקף היום (שלישי) את יושב ראש מפלגת ש"ס, על כך שבחר "להתגייס למען הטסים לאומן", והגדיר את המהלך כ"אחת מטעויותיו החמורות בתקופת מלחמה". כך פורסם בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב. הבכיר הוסיף: "אין בחורי ישיבות שטסים לאומן. מי שטס - הוא לא בחור ישיבה".

במהדורת כאן חדשות פורסם אתמול כי בני ישיבה עריקים שירצו לטוס לאומן בראש השנה ייעצרו בנתב"ג על ידי רשות ההגירה, למרות ניסיונות הממשלה למנוע זאת.

בימים האחרונים פורסם כי בממשלה עובדים על מתווה שימנע מעצר בני ישיבות עריקים שירצו לטוס לאומן בראש השנה. למרות ניסיונות אלו, גורמים משפטיים וגורמי אכיפה הבהירו הערב לכתבו כי אין שום מתווה שיכול למנוע את מעצר העריקים בנתב"ג.

גורמים אלה טוענים כי הנושא לא הגיע לפתחם של גורמי המקצוע - הייעוץ המשפטי לממשלה שאמור לאשר מתווה שכזה, וגם לא לגורמים משטרתיים. לכן, זה ככל הנראה לא יקרה.

בתוך כך, יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה שיאפשר גם לחסידי חב"ד לנסוע לניו יורק במהלך חגי תשרי, וכן לחסידים אחרים שרוצים להגיע ליעדים אחרים, מבלי לעצור אותם ביציאה מישראל בשל עריקות מצה"ל.

"הדאגה האישית שלך והנכונות למצוא פתרון אינן מובנות מאליהן ומעוררות הוקרה רבה", כתב גולדקנופף בפנייתו. "אבקש בכל הכבוד להעלות בקשה נוספת שעלתה בפניות רבות שהגיעו ללשכתי: להרחיב את המתווה כך שיכלול גם את אלפי חסידי חב"ד הנוסעים מדי שנה לימי החגים להיות במחיצת רבם הרוחני, והן חסידויות נוספות שפנו גם הם בנושא", הוסיף.