הממשלה צפויה לוותר על "מתווה העריקים" לטסים לאומן
למרות ההבטחה שניתנה ליו"ר ש"ס דרעי, הממשלה לא תקדם את המתווה - שגם נתקל בהתנגדות משפטית
מחבר יערה שפירא
אריה דרעי
צילום: תומר נויברג, פלאש 90

הממשלה צפויה לוותר על המתווה שיאפשר לעריקים חרדים לצאת מהארץ לאומן בראש השנה, זאת למרות ההבטחה שניתנה ליו"ר ש"ס אריה דרעי. כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות. 

ההחלטה התקבלה על רקע הביקורת הרבה נגד המהלך, ולאחר שבדיקה משפטית העלתה קושי משמעותי במתווה שהוצע. 

בימים האחרונים עבדו בממשלה על המתווה שימנע מעצר בני ישיבות עריקים שירצו לטוס לאומן בראש השנה. למרות ניסיונות אלו, גורמים משפטיים וגורמי אכיפה הבהירו כי אין שום מתווה שיכול למנוע את מעצר העריקים בנתב"ג.

גורמים אלה טוענים כי הנושא לא הגיע לפתחם של גורמי המקצוע - הייעוץ המשפטי לממשלה שאמור לאשר מתווה שכזה, וגם לא לגורמים משטרתיים. לכן, זה ככל הנראה לא יקרה.  

בכיר במפלגות החרדיות תקף היום את דרעי על כך שבחר "להתגייס למען הטסים לאומן", והגדיר את המהלך כ"אחת מטעויותיו החמורות בתקופת מלחמה". כך פורסם בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב. הבכיר הוסיף: "אין בחורי ישיבות שטסים לאומן. מי שטס - הוא לא בחור ישיבה".

