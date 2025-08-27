בתגובה להכרה במדינה פלסטינית: הקבינט ידון באפשרות להחלת ריבונות ביו"ש

הקבינט יכונס ביום ראשון לטובת דיון בלחימה בעזה ובמשא ומתן לשחרור חטופים, אך במסגרתו ידונו השרים גם בהיערכות הישראלית לגל ההכרה במדינה פלסטינית שצפוי בחודש הבא

שרי הקבינט ידונו ביום ראשון, בין היתר, בהכרזה על ריבונות ביהודה ושומרון - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

הקבינט יכונס לטובת דיון בלחימה בעזה ובמשא ומתן לשחרור חטופים, אך במסגרתו ידונו השרים גם בהיערכות ובתגובה הישראלית לגל ההכרה במדינה פלסטינית שצפוי בחודש הבא. אחת מההצעות שנשקלות כתגובה, לדברי מקורות המעורים בנושא, היא הכרזה על ריבונות בחלק מהשטחים.

בנוסף, השרים יעודכנו במהלך הישיבה בכך שהפגישה עם המשלחת המצרית שהגיעה לישראל לא הביאה להתקדמות במגעים לעסקה לשחרור חטופים. ישנם פערים בין ישראל לבין המתווכות, מצרים וקטר, סביב ההצעה לעסקת חלקית שלה הסכים חמאס.

בשבוע שעבר פורסם בכאן חדשות כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים דיון בנושא ההיערכות להכרזתן של מדינות בעולם על הכרה בפלסטין. בדיון הביע שר החוץ גדעון סער תמיכה בסגירת הקונסוליה הצרפתית בירושלים, וכן בענישה דיפלומטית כלפי המדינות שיכירו במדינה פלסטינית.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דרש החלת ריבונות ביהודה ושומרון כצעד הצהרתי, לצד פירוק הרשות הפלסטינית - דבר שאינו מקובל על גורמי הביטחון. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודר מהדיון והעביר מסר זועם: "לא רוצים לשמוע את הביקורת שלי".

במהלך הוועידה במטה האו"ם בחודש הבא, שאותה יזמו צרפת וסעודיה, צפויות בין היתר אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, פינלנד, לוקסמבורג, פורטוגל וסן מרינו לפעול לקראת הכרה במדינה פלסטינית, בנוסף למדינות שחלקן כבר פרסמו הצהרה דומה, ובהן ספרד, אירלנד, מלטה ונורווגיה.