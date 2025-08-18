גל ההכרות במדינה פלסטינית: רה"מ קיים דיון, בן גביר לא הוזמן

הכרות במדינה פלסטינית: רה"מ קיים דיון, בן גביר לא הוזמן

בנימין נתניהו עם שרי הממשלה במליאת הכנסת, יולי 2025 צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב דיון בנושא ההיערכות להכרזת מדינות בעולם על הכרה במדינה פלסטינית - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

סגירת קונסוליות או החלת ריבונות: @yaara_shapira עם ההצעות מהדיון בהובלת רה"מ על גל ההכרה במדינה פלסטינית מצד מדינות העולם#מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/TQqVhqJVio — כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2025

שר החוץ גדעון סער הביע תמיכה בסגירת הקונסוליה הצרפתית בירושלים, וכן בענישה דיפלומטית כלפי המדינות שיכירו במדינה פלסטינית.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דורש החלת ריבונות ביהודה ושומרון כצעד הצהרתי, לצד פירוק הרשות הפלסטינית - דבר שאינו מקובל על גורמי הביטחון.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודר מהדיון והעביר מסר זועם: "לא רוצים לשמוע את הביקורת שלי".

בחודש שעבר פורסם בכאן חדשות כי אחרי הצהרותיהן של בריטניה וצרפת להכיר במדינה פלסטינית, בישראל נערכים לכך שבמדינות נוספות יפעלו באופן דומה.

במהלך הוועידה שיזמו צרפת וסעודיה במטה האו"ם בניו יורק בספטמבר, צפויות בין היתר אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, פינלנד, לוקסמבורג, פורטוגל וסן מרינו לפעול לקראת הכרה במדינה פלסטינית, בנוסף למדינות שחלקן כבר פרסמו הצהרה דומה בהן ספרד, אירלנד, מלטה ונורווגיה.