היועמ"שית: יש לבצע אכיפה נגד משתמטים ועריקים היוצאים לאומן

בהודעה שיצאה מלשכת הייעוץ המשפטי לממשלה, נכתב כי "לממשלה אין סמכות לגבש מתווה שמשמעותו היא התערבות בפעילות אכיפת החוק ולהורות לרשויות האכיפה להימנע מהפעלת סמכויות אכיפת הדין"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה היום (שישי) כי "יש לבצע אכיפה נגד חייבים בגיוס המבקשים לצאת לאומן".

בהודעה שיצאה מלשכת היועמ"שית נכתב כי בחודשים האחרונים התקיימו דיונים בראשותה של היועצת, בהם הוצגה ההיערכות של צה"ל, המשטרה הצבאית, רשות האוכלוסין ופקידי ביקורת הגבולות לקראת חגי תשרי "על מנת לקיים אכיפה של חובת הגיוס". בהתאם להצהרת המדינה לפיה גובשה תוכנית להגברת האכיפה שכוללת גם צעדי אכיפה במעברי הגבול כנגד משתמטים ועריקים.

למרות שלא התקיימה פנייה רשמית מצד המדינה לסטייה מהצהרתה בנושא הגיוס, מלשכת הייעוץ מבהירים כי: "מתווה שתכליתו הימנעות מהפעלת סמכויות נגד חבי גיוס שאינם מתגייסים ואשר מפרים את חובתם לפי חוק שירות ביטחון, בנמל התעופה או במעברי הגבול, הינו מנוגד לדין. הימנעות כזו סותרת את חובת המדינה לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני". עוד נכתב כי לפי הדין "אין לממשלה סמכות לגבש מתווה שמשמעותו היא התערבות בפעילות אכיפת החוק".

בהודעה נכתב כי טרם הובאה בפני הייעוץ המשפטי "כל בקשה לבחון מבחינה משפטית מתווה המתייחס ליציאתם לחו"ל" של בני ישיבות עריקים. ביום שני, דיווחנו במהדורה כי גורמים משפטיים וגורמי אכיפה הבהירו כי אין שום מתווה שיכול למנוע את מעצר העריקים בנתב"ג.

ביולי, קיצרו בצה"ל את משך ההכרזה על חייב בגיוס כ"משתמט". התהליך היום כולל זימון ראשון, לאחר מכן המתנה של שבועיים, הוצאת צו שני, המתנה של עוד שבוע והוצאת צו שלישי, ולאחר הכרזה על עריקות ופניה למחויב הגיוס הוצאת צו 12. התהליך המקוצר יכלול הוצאת שלושה צווים ומייד לאחר מכן הוצאת צו 12- במטרה להעביר את האחריות על הפרט ולקצר תהליכים בירוקרטיים.

בתום דיונים עם המשטרה, רשויות האכיפה, נציגי מעברי הגבול ומשטרה צבאית ובהתחשב במקומות הכליאה המוגבלים, צה"ל יחל באכיפה, שתכלול גם מעצרים של משתמטים גם במגזר החרדי. תהליך האכיפה עצמו, כך אומרים בצה"ל, לא יהיה רק בנתב"ג אלה גם מקומות נוספים: מחסומים, מעברי גבול, פעילות בערים בפעילות משותפת עם המשטרה.