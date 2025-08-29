טורקיה הודיעה על ניתוק היחסים הכלכליים עם ישראל

שר החוץ באנקרה הודיע כי המדינה החליטה לנתק לחלוטין את הקשרים המסחריים עם ישראל, לא לאפשר לספינות טורקיות לעגון בישראל ולסגור את המרחב האווירי שלה למטוסים ישראליים

טורקיה הודיעה היום (שישי) על ניתוק מוחלט של היחסים המסחריים עם ישראל ועל סגירת המרחב האווירי שלה לישראל. "טורקיה מנתקת את כל הסחר עם ישראל, לא תאפשר לספינות טורקיות לעגון בנמלים ישראליים ותסגור את המרחב האווירי שלה לכלי טיס ישראליים", הודיע שר החוץ הטורקי הקאן פידאן

בנאום באנקרה אמר פידאן כי אף מדינה לא נקטה עד כה את הצעדים שנקטה טורקים בכל הנוגע לעיצומים נגד ישראל. לדבריו, מכולות הנושאות נשק לישראל אינן מורשות להיכנס לנמלים הטורקיים. הוא הוסיף ודיבר על תקיפותיה של ישראל במקומות רבים, וטען כי ישראל לא רוצה ביציבותה של סוריה.

Turkish FM Fidan:



- No other state has taken more advanced steps than Türkiye in terms of sanctions against Israel

- Container ships carrying arms to Israel not allowed in our ports

- Our total aid to Gaza exceeds 100,000 tonnes pic.twitter.com/HCiUxsqNMj — TRT World (@trtworld) August 29, 2025

"מתקפותיה הפזיזות של ישראל בעזה, לבנון, תימן, סוריה ואיראן הן סימן ברור לכך שלישראל מנטליות של מדינת טרור, ושהיא מפירה את הסדר ואת החוק הבין-לאומי", אמר שר החוץ.

בריאיון לפודקאסט אמריקני בליל שלישי הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו לראשונה כי הוא מכיר ברצח העם הארמני על ידי חיילי האימפריה העותמנית במהלך מלחמת העולם הראשונה.

"אם יש מדינה אחת שהייתי מצפה שתהיה ברשימה שמכירה ברצח העם הארמני, היווני והאשורי, זו ישראל", אמר המראיין לנתניהו, ושאל: "למה עדיין לא הכרתם ברצח העם שביצעו הטורקים בקהילה הזאת?"

נתניהו השיב: "אני חושב שהכנסת העבירה החלטה בנושא". המראיין לא הסתפק בתשובה וציין כי הוא "לא חושב שזה הגיע מראש הממשלה של ישראל". לטענה זו השיב נתניהו: "אז עכשיו זה הגיע".

משרד החוץ של טורקיה הגיב להצהרתו של ראש הממשלה וכינה אותה "ניסיון לנצל את האירועים הכואבים של העבר עבור מניעים פוליטיים". לדברי המשרד, "נתניהו, שעומד למשפט עבור רצח עם נגד הפלסטינים, מנסה להסתיר את הפשעים שהוא וממשלתו ביצעו. אנו מגנים ודוחים את ההצרה הזו, שלא עולה בקנה אחד עם העובדות ההיסטוריות והמשפטיות".

הטבח ביותר ממיליון וחצי ארמנים התרחש בין השנים 1915 ו-1918 על ידי חיילי האימפריה העותמנית - טורקיה של ימינו. לאורך השנים נקטה ישראל זהירות בהתייחס להגדרת הטבח כרצח עם. בעבר, משרד החוץ מסר כי "ישראל מכירה בסבל הנורא ובטרגדיה של העם הארמני", אך לא עברה החלטה חד משמעית בכנסת, על רקע גינויים מטורקיה שניסתה למנוע הכרה כזאת.

בנוסף, אתמול פרסם ערוץ אל-חדת' הסעודי כי ישראל איתרה והחרימה "ציוד סודי ורגיש" בדמות מכשירי ריגול טורקיים במבצע של כוחות הביטחון סמוך לדמשק שבסוריה. הדברים יוחסו לבכיר ביטחוני ישראלי והגיעו לאחר הדיווחים על הצנחת כוחות ליד הבירה הסורית שלשום.

המקור אמר לערוץ שצה"ל הצליח לפרק את מכשירי הריגול, שמטרתם הייתה לעקוב אחרי ישראל. על פי המקור, בישראל הזהירו את הממשל החדש בסוריה מפני הישמעות להוראותיה של אנקרה, והגדיר זאת כ"משחק באש".