"מהלך ציוני": אושרה תוכנית לבנייה בשטח E1 בין מעלה אדומים לירושלים

ראש העיר מעלה אדומים הודיע כי המנהל האזרחי אישר את התכנון לבניית שכונת "מבשרת אדומים" בשטח E1, בהיקף של כ-3,400 יחידות דיור. בנייה יהודית באזור תקטע רצף טריטוריאלי פלסטיני בין בית לחם ומזרח ירושלים לבין רמאללה

ראש העיר מעלה אדומים גיא יפרח הכריז היום (רביעי) כי המנהל האזרחי אישר את התכנון לבניית שכונת E1 - "מבשרת אדומים".

בנייה ישראלית בשטח E1, שגודלו 12 ק"מ רבוע וממוקם בין מעלה אדומים לירושלים, עוכבה במשך שנים מסיבות שונות בהן לחץ בין-לאומי. בנייה בשטח תקטע את הרצף הטריטוריאלי הפלסטיני באזור, ותחצוץ בין בית לחם ומזרח ירושלים, לבין רמאללה.

"ועדת המשנה להתיישבות של המנהל האזרחי אישרה את הקמת השכונות בהיקף של 3,400 יחידות דיור במתחם E1 - מהלך ציוני וביטחוני מהמעלה הראשונה, המבטיח את החיבור האסטרטגי בין מעלה אדומים לירושלים ואת עתידה של העיר לדורות", אמר יפרח.

אביב טטרסקי, חוקר בעמותת עיר עמים, אמר: "אישור תכנית E1 מהיום מדגים עד כמה ישראל נחושה במימוש מה שמשרדו של סמוטריץ' הגדיר כ'תוכנית אסטרטגית' לקבור את האפשרות למדינה פלסטינית ולספח בפועל את הגדה המערבית".

הוא הוסיף: "מדובר בבחירה מודעת של ישראל לקיום משטר אפרטהייד. אם הקהילה הבינלאומית רצינית לגבי שלום והקמת מדינה פלסטינית, יש לנקוט מיד בצעדים אפקטיביים שימנעו את גירוש הפלסטינים באזור E1 ואת הקמת ההתנחלות הגדולה החדשה בלב הגדה המערבית".