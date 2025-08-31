"העתק-הדבק של חמאס": הכורדים מזהירים מהסכם עם סוריה

בכיר בכוח הצבאי של הכורדים בצפון-מזרח המדינה, הביע חשש כי הסכם עם ישראל עלול "לפתוח לשלטון בדמשק את התיאבון לבצע מעשי טבח נוספים אפילו נגד המיעוטים, כולל נגדנו"
המורדים הכורדים בסוריה
המורדים הכורדים בסוריה

גורם בכיר בכוחות הצבאיים של הכורדים הדמוקרטים בצפון מזרח סוריה (SDP), שוחח עם כתב כאן חדשות וחשף כי הם ביטאו בפני ישראל את החשש מהסכם ביטחוני בין סוריה וישראל - וההשלכות המסוכנות על יחסי הכורדים והשלטון בדמשק. כך פורסם היום (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

הסכם כזה, אמר הבכיר הכורדי, יכול "לפתוח לשלטון בדמשק את התיאבון לבצע מעשי טבח נוספים אפילו נגד המיעוטים, כולל נגדנו". הוא הוסיף כי המשטר בסוריה מנצל הסכמים בין-לאומיים כדי "לבסס את עצמו ככזה שמתכחש למיעוטים ולזכויותיהם". על פי הבכיר, מדובר ב"העתק-הדבק" של שלטון חמאס ברצועת עזה, "אם לא יותר גרוע". 

הדברים האמורים משקפים את הפערים בין הכורדים בסוריה לבין השלטון בדמשק, שעל אף המאמצים של ארצות הברית וצרפת, אינם מצטמצמים. "הדיאלוג בינינו לבין השלטון בדמשק לא באמת מתקדם כרגע", הבהיר הבכיר הכורדי, "ואנחנו מגבירים את ההיערכות שלנו לאפשרות של התקפה מצד המשטר בדמשק, שהוא משטר תוקפני".

