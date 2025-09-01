העימות בין סטרוק והרמטכ"ל בקבינט: "האיש הירא ורך הלבב"

בישיבת קבינט שעלתה לטונים גבוהים, לעגה השרה סטרוק לרמטכ"ל זמיר כשציטטה פסוק מפרשת השבוע, בו רמזה כי הוא פחדן. הרמטכ"ל השיב: "אני מקבל החלטות עוצמתיות. רוצים משמעת עיוורת - תביאו מישהו אחר", נתניהו: "לא רוצה משמעת עיוורת, וגם לא רוצה פריצת מסגרת"

עימות התפתח אמש בישיבת הקבינט בין השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית והרמטכ"ל אייל זמיר. בישיבה, שעסקה בין היתר בהרחבת הלחימה בעזה ובעסקת חטופים אפשרית, לעגה סטרוק לזמיר כשהשתמשה בציטוט מהמקורות: "וכל האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימיס את לבב אחיו כלבבו". כך פרסמנו היום (שני) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

"מנסים להלך עלינו אימים, הם מפחידים אותנו בכל מיני הפחדות", הוסיפה סטרוק בישיבה. השרה גילה גמליאל שאלה את סטרוק: "מי מנסה להלך עלינו אימים?", וסטרוק השיבה: "התלבטתי אם לומר והחלטתי בכל זאת לומר: הם מפחידים אותנו בכל מיני הפחדות", כשהיא רומזת שכוונתה לצבא.

הרמטכ"ל זמיר השיב בתקיפות: "באתי לשתי משימות חיי: מניעת גרעין באיראן והשמדת חמאס". סטרוק חזרה שוב על הציטוט: "כל הירא ורך הלבב", ובשלב הזה הרים הרמטכ"ל את קולו ואמר כי הוא המליץ לצאת לפעולה באיראן: "כל בוקר מפת המזרח התיכון מולי, ואני מאשר תקיפות בכל מקום. אף אחד לא ירא ורך לבב, וכן גם האלופים שנמצאים כאן".

"אני מקבל החלטות עוצמתיות שאף אחד לא קיבל. אני שם לפניכם את כל המשמעויות וההשלכות של כל דבר. אם אתם רוצים משמעת עיוורת - תביאו מישהו אחר!", קרא זמיר. ראש הממשלה בנימין נתניהו סיכם את הדיון: "אני לא רוצה משמעת עיוורת, ואני גם לא רוצה פריצת מסגרת".

נתניהו: "עסקה חלקית לא רלוונטית"

בישיבת הקבינט אמש ביקשו שרים מראש הממשלה לערוך הצבעה על עסקה לשחרור החטופים. נתניהו סירב לבקשה ואמר כי כי "עסקה חלקית לא רלוונטית". כך פרסמו הבוקר (שני) בתוכנית "קלמן ליברמן" בכאן רשת ב.

מטה המשפחות להחזרת החטופים תקף את האמירה של ראש הממשלה בקבינט: "נתניהו, אבי תורת הפעימות מייסד שיטת הסלקציות, מתנגד לשיטה שהוא יזם ולהסכם שאותו הוא כבר אישר. האמת יצאה לאור: זו לא אסטרטגיית משא ומתן, זו אסטרטגיית טרפוד וקבורת ההסכם".

חלק משרי הקבינט, בהם גדעון סער, תומכים באפשרות להתקדם לעבר הסכם חלקי, בין היתר בשל הבליץ המדיני נגד ישראל. השר סער הגדיר זאת כ"הסכם הדרגתי", שבו הוא תומך זה כמה חודשים. ראש הממשלה טען בדיון כי המתווה המוצע - לו חמאס הסכים לפני כשבועיים - לא רלוונטי.

השתתפו בהכנת הידיעה: סולימאן מסוודה וגילי כהן