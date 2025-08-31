הרמטכ"ל אחרי חיסול אבו עוביידה: נגיע גם לראשי חמאס בחו"ל

הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס הערב (ראשון) לחיסולו של דובר חמאס אבו עוביידה והשמיע איום שהופנה לעבר ראשי ארגון הטרור השוהים בחו"ל.

זמיר אמר במהלך הערכת מצב שקיים: "ברצועת עזה, תקפנו אתמול את אחד מבכירי חמאס, אבו עוביידה. היד עוד נטויה - רוב שלטון החמאס יושב בחו"ל, נגיע גם אליהם".

בישראל אישרו היום כי אבו עוביידה חוסל אתמול בתקיפה האווירית של צה"ל בעיר עזה.

"הוא חוסל ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום. ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם", אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ. הוא הוסיף: "בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס".

גם בצה"ל אישרו את החיסול, והוסיפו: "היה מאחרוני בכירי הזרוע הצבאית של חמאס מלפני 7 באוקטובר. במסגרת תפקידו היה אחראי הדוברות בחטיבות ובגדודים, אחראי על תיאום בין גורמי הדוברות המדינית לבין הזרוע הצבאית והיווה הדמות הבכירה בקביעת מדיניות התעמולה. שימש כפניו של ארגון הטרור חמאס וכחלק מתפקידו הפיץ את תעמולת הטרור של הארגון. בנוסף, הוביל את מאמצי התעמולה והטרור הפסיכולוגי של חמאס לאורך המלחמה ולפני כן".