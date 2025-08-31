האיום של זמיר

הרמטכ"ל אחרי חיסול אבו עוביידה: נגיע גם לראשי חמאס בחו"ל

הרמטכ"ל אחרי חיסול אבו עוביידה: נגיע גם לראשי חמאס בחו"ל
רא"ל אייל זמיר התייחס לחיסול דובר חמאס והשמיע איום לעבר בכירי ארגון הטרור השוהים בחו"ל: "תקפנו את אבו עוביידה והיד עוד נטויה. רוב שלטון חמאס יושב בחו"ל, נגיע גם אליהם"
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
הרטמכ"ל אייל זמיר בהערכת מצב מטכ"לית 11.8.25
הרטמכ"ל אייל זמיר בהערכת מצב מטכ"לית 11.8.25 צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס הערב (ראשון) לחיסולו של דובר חמאס אבו עוביידה והשמיע איום שהופנה לעבר ראשי ארגון הטרור השוהים בחו"ל.

זמיר אמר במהלך הערכת מצב שקיים: "ברצועת עזה, תקפנו אתמול את אחד מבכירי חמאס, אבו עוביידה. היד עוד נטויה - רוב שלטון  החמאס יושב בחו"ל, נגיע גם אליהם".

בישראל אישרו היום כי אבו עוביידה חוסל אתמול בתקיפה האווירית של צה"ל בעיר עזה.

 

"הוא חוסל ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום. ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם", אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ. הוא הוסיף: "בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס".

גם בצה"ל אישרו את החיסול, והוסיפו: "היה מאחרוני בכירי הזרוע הצבאית של חמאס מלפני 7 באוקטובר. במסגרת תפקידו היה אחראי הדוברות בחטיבות ובגדודים, אחראי על תיאום בין גורמי הדוברות המדינית לבין הזרוע הצבאית והיווה הדמות הבכירה בקביעת מדיניות התעמולה. שימש כפניו של ארגון הטרור חמאס וכחלק מתפקידו הפיץ את תעמולת הטרור של הארגון. בנוסף, הוביל את מאמצי התעמולה והטרור הפסיכולוגי של חמאס לאורך המלחמה ולפני כן".

עוד בנושא

דובר חמאס אבו-עוביידה

בישראל מאשרים: צה"ל חיסל את דובר חמאס אבו עוביידה

אחמד א-רהאווי

צה"ל הודיע: ראש ממשלת החות'ים אחמד א-רהאווי חוסל

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • שון מנדס בהופעה בהונגריה, מוקדם יותר החודש
    שון מנדס: "להפוך כאב וסבל לשנאה לעם היהודי - דבר שגוי"
  • כך חוסלה הצמרת האיראנית
    כך חיסלה ישראל את הצמרת האיראנית
  • 90 שנה לקפה כסית: הסודות של בית הקפה המיתולוגי נחשפים
    יוקרה וריכולים: 90 שנה לבית הקפה המיתולוגי בת"א
  • עבור בצע כסף: הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים בשירות ארגוני הפשיעה
    הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים
  • התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ
    התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ

אולי יעניין אותך