חמאס הודיע: מוכנים לעסקה כוללת לשחרור החטופים וסיום המלחמה

ארגון הטרור כי הוא מביע את הסכמתו הן למתווה החלקי שהציגו המתווכות והן למתווה כולל שיכלול את שחרור כל החטופים, סיום המלחמה, שחרור אסירים, נסיגת צה"ל ושיקום הרצועה. נתניהו: "זה ספין שאין בו דבר חדש"

חמאס הודיע הערב (רביעי) כי הוא מוכן לעסקה כוללת לשחרור החטופים ולסיום המלחמה.

בהודעה הרשמית של הארגון נכתב: "אנו עדיין מצפים לתשובת ישראל להצעה שהגשנו למתווכות ב-18 באוגוסט. בהקשר זה, אנו מביעים שוב את נכונותנו לעסקה כוללת שבמסגרתה ישוחררו כל החטופים הישראלים בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטיניים, במסגרת הסכם שישים קץ למלחמה ברצועה ויביא לנסיגת צה"ל מכל שטחי הרצועה, תוך פתיחת המעברים להכנסת כל צרכי הרצועה והתחלת שיקומה".

"חמאס מביע את הסכמתו להקמת ממשלת טכנוקרטים עצמאיים לניהול ענייני הרצועה ולהעברת כל הסמכויות אליה", הוסיפו בארגון הטרור.

אין מדובר במתווה חדש. חמאס הציע את מתווה העסקה הכוללת עם סיום שלב א' של עסקת החטופים הראשונה, ובלבד שההסכם יכלול את סיום המלחמה. מאז חזר הארגון על הצעה זאת פעמים רבות. אולם, הודעתו הרשמית של הארגון הערב למעשה מביעה הסכמה לשתי האפשרויות - הן למתווה החלקי שהציגו המתווכות והן למתווה כולל שיכלול את סיום המלחמה.

לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסמה את תגובתו להודעת חמאס. "לצערנו מדובר בעוד ספין של חמאס שאין בו דבר חדש. המלחמה יכולה להסתיים מיד בתנאים שהקבינט קבע: שחרור כל החטופים, פירוק חמאס מנשקו, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה, והקמת ממשל אזרחי חלופי. רק תנאים אלו ימנעו מחמאס להתחמש מחדש ולחזור על טבח 7 באוקטובר שוב ושוב כפי שמבטיח".

בניגוד להחלטת הקבינט, בהודעה זו של נתניהו לא צוין כי הממשל האזרחי החלופי שדורשת ישראל לא יכול להיות של הרשות הפלסטינית.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב גם הוא להודעה ומסר כי חמאס "ממשיך לאחז עיניים ומשמיע מילים ריקות, אבל בקרוב יבין שעליו לבחור בין שתי אפשרויות: קבלת תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק, או שעזה תהפוך לתואמת רפיח ובית חנון". עוד מסר כ"ץ כי "צה"ל נערך במלוא העוצמה".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר: "ממשלת ישראל לא חייבת לקבל את תנאי החמאס, היא כן חייבת לחזור למשא ומתן באופן מיידי ולנסות לסגור עסקה. אי אפשר לא לנסות אפילו להחזיר הביתה את החטופים שלנו".