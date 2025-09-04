נתניהו חזר בו מהתמיכה בחזון ארץ ישראל השלמה, בירדן ובמצרים בירכו: "הצלחה דיפלומטית"

במצרים וירדן מרוצים מההבהרה שפרסם באנגלית ראש הממשלה בנימין נתניהו לפיה לישראל אין תביעות טריטוריאליות נגד מדינות ערב השכנות. אותה כינו גורמים מעורים בנושא "הצלחה דיפלומטית". כך פרסמנו (חמישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

בריאיון שהעניק ל-I24 לפני כמה שבועות, הביע נתניהו סימפטיה לרעיון ארץ ישראל השלמה, כולל אזור יהודה ושומרון ואף שטחים בירדן, לבנון מצרים וסוריה. הצהרת נתניהו במסגרת הריאיון גונתה על ידי משרד החוץ הירדני והקטרי, שראו בה כ"איום על הריבונות".

שר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי ביטא אז בפומבי את הכעס המצרי בשל תמיכת נתניהו ברעיון ארץ ישראל השלמה ואמר כי מצרים לא תאפשר לישראל ליישם את הרעיון הזה שהתפרש כשאיפות ישראליות להשתלט על שטחים במדינות השכנות.

בעת האחרונה, כך מתברר, מצרים וירדן השקיעו מאמצים כבירים מאחורי הקלעים כדי שנתניהו יפרסם הבהרה לגבי מה שנתפס כתמיכתו ברעיון ארץ ישראל השלמה. לכאן חדשות נודע כי מצרים הפצירה בלשכת נתניהו לפרסם הבהרה ברורה בנושא, שכן מדובר בסוגיה רגישה מאוד שיכלה לפגוע ביחסים המתוחים בין המדינות על רקע המדיניות הישראלית בעזה ובשטחים.

בעבור הירדנים והמצרים ההבהרה שנתניהו פרסם באנגלית היא לא פחות מהצלחה דיפלומטית, כך אומרים לי גורמים שמעורים בנושא, כיוון שמדובר בחזרה מדבריו. המשבר הזה אמנם מאחורינו, אבל המתיחות בין ישראל לבין מצרים וירדן נמשכת בשל המלחמה בעזה.