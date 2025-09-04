נציג צה"ל בוועדת חוץ וביטחון: לא בטוח בכלל שכיבוש העיר עזה יזיז את חמאס

הדברים נאמרו במסגרת עימות בין חה"כ עמית הלוי לבין נציג צה"ל בדיון סגור של ועדת חוץ וביטחון, עוד אמר הנציג כי לעיר עזה יש "משמעות סימובלית"

נציג צה"ל אמר אתמול בדיון הסגור של ועדת החוץ והביטחון כי לא בטוח שכיבוש העיר עזה יזיז את חמאס. כך פורסם היום (חמישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

נציג צה"ל אמר זאת בדיון לאחר שנשאל על ידי חבר הכנסת מטעם הליכוד עמית הלוי: "למה שכיבוש העיר עזה בכלל יזיז את חמאס?", על כך השיב הנציג: "לא אמרתי שיזיז את חמאס, זה בכלל לא בטוח. יש לעיר משמעות סימבולית". עוד עלה בדיון כי לפי הערכות צה"ל, בעיר עזה נשארו נכון לאתמול כ-800 אלף איש.

אתמול פרסמנו במהדורה כי חמאס פועל דיפלומטית ונערך צבאית למניעת כיבוש העיר עזה. הארגון מפעיל לחץ כבד על מצרים וקטר כדי שישכנעו את ארצות הברית להביא לעצירת המבצע הישראלי, בתואנה שהוא עצמו הסכים למתווה המתווכות בעוד ישראל מסרבת לקבלו.

לקראת כיבוש העיר עזה: בחמאס פנו למתווכות לבקש מארה"ב למנוע את המבצע; במקביל נערכים ללחימה התקפית תחת שם המבצע "מטה משה"

במישור הצבאי, מכין חמאס את כל האמצעים הצבאיים שברשותו באזור העיר כדי לנסות ולפגוע בכוחות צה"ל אם התמרון יעמיק. ההיערכות של חמאס כוללת גם ניסיונות ליזום תקיפות, ולא רק להתגונן. שם המבצע שנתן הארגון להכנות התקפיות אלה הוא "מטה משה".