גורם ביטחוני: חמאס פועל למנוע מתושבי העיר עזה להתפנות

כשכוחות צה"ל כבר מכתרים את העיר עזה ונמצאים בהכנות לשלב השני של מרכבות גדעון ב', במערכת הביטחון מזהים ניסיונות של פעילי חמאס למנוע מעבר אוכלוסייה דרומה, אך ללא הצלחה: "ההערכה היא שכ-70 אלף כבר יצאו מהעיר" | כל הפרטים - והעדות של תושב עזה בשיחה עם קצין מתפ"ש

במערכת הביטחון זיהו ניסיונות של פעילי חמאס למנוע התפנות של תושבי הרצועה דרומה, לקראת הוצאתו לפועל של השלב השני במבצע "מרכבות גדעון ב'". גורם ביטחוני הבהיר היום (רביעי) כי למרות המאמצים שמשקיע ארגון הטרור בשימור האוכלוסייה בתוך אזורי הלחימה העתידיים, מחסום הפחד של העזתים נשבר והם מתחילים להתפנות מהעיר עזה.

"ארגון הטרור חמאס עושה הכול על מנת לבלום את תנועת האוכלוסייה דרומה כדי להשתמש בתושבים כמגן אנושי ולצורכי תעמולה. בפועל, עשרות אלפי תושבים הצליחו לעקוף את מחסומי חמאס ולהתפנות מהעיר עזה עוד טרם ההכרזה הרשמית על תחילת פעילות צה"ל", מסר הגורם הביטחוני. "ההערכה במערכת הביטחון היא שהאוכלוסייה תמשיך להתפנות מהעיר ככל שהפעילות הצבאית באזור תתרחב".

במערכת הביטחון מאשימים כי חמאס פועל במגוון אמצעים לבלימת תנועת האוכלוסייה, וכי הוא מרבה להדהד את נרטיב ה"עקירה בכפייה" ולהציג את ישראל כמי שמעוניינת להחמיר את המצב ההומניטרי. "הוא מנצל את הרצון של גורמים שונים בקהילה הבין-לאומית להביא לסיום המלחמה, ועל כן ימשיך להפיץ קמפיינים שקריים על מנת שהעולם יפעיל לחץ על ישראל לעצור את הנעת האוכלוסייה דרומה".

תיעוד: עזתים יורדים לדרום הרצועה

בצה"ל הפיצו שיחת טלפון שבה תושב העיר עזה חושף כי פעילי חמאס צרים על הדרכים הראשיות ומונעים מתושבים להתפנות. "הם אומרים לאנשים - תחזרו הביתה, אין פינוי, תחזרו, והאנשים מתפזרים", סיפר התושב לקצין מת"ק עזה. "בחיי אנשים מפחדים, חלק מהאנשים עוברים מרחובות צדדיים ומחפשים דרכים חלופיות. חמאס עומדים על חוף הים ליד אלנאבלסי וליד מקומות נוספים, ומונעים מהאוכלוסייה לנוע בדרכים הראשיות".

ההערכה בישראל, בשיתוף עם גורמי הקהילה הבין-לאומית שפועלים בעזה, היא כי עד כה בין 70,000 ל-80,000 תושבים יצאו מהעיר עזה, מרביתם ב-72 שעות האחרונות. בצה"ל מסרו כי המרחב ההומניטרי בדרום רצועת עזה יורחב ויאפשר שהייה של כ-2 מיליון תושבים: "התשתיות ההומניטריות מותאמות וערוכות להיקף האוכלוסייה בהתאם לדין הבין-לאומי".

במקביל להנעת האוכלוסייה דרומה, במערכת הביטחון ציינו כי יימשכו הפעולות להתאמת התשתיות ההומניטריות בדרום, לרבות העתקת יכולות ותשתיות הומניטריות מצפון לדרום הרצועה, תיקון תשתיות חיוניות, והרחבת היקף משאיות הסיוע ללא הגבלה כמותית בדגש על מזון, ציוד רפואי, מוצרי היגיינה וציוד למחסות.