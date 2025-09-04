איזנקוט הציע לגנץ לפרוש, שתקף: "שיפסיק לעסוק בסקרים"

חבר הכנסת לשעבר יצא נגד יו"ר כחול לבן, שותפו הפוליטי לשעבר, ואמר כי עליו לפרוש במידה ויהיה סביב אחוז החסימה. בכחול לבן תקפו: "איזנקוט ממשיך להתעסק בסקרים וייעוץ אסטרטגי"

חבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט יצא הבוקר (חמישי) נגד שותפו הפוליטי לשעבר יו"ר כחול לבן בני גנץ, ואמר בריאיון לגל"צ כי "אם גנץ יהיה סביב אחוז החסימה - הוא צריך לפרוש". בכחול לבן תקפו את הדברים.

"בלתי נתפס שחברינו גדי איזנקוט טוען שנתניהו לא עושה עסקת חטופים בגלל בן גביר וסמוטריץ', אך במקום להצטרף ליוזמת גנץ של ממשלת פדיון שבויים-משרתים לזמן קצוב - הוא ממשיך להתעסק בסקרים וייעוץ אסטרטגי", מסרו במפלגתו של גנץ.

"אנחנו מציעים לגדי להפסיק לעסוק בסקרים שבחלקם הוא בעצמו לא עובר את אחוז החסימה", המשיכו בכחול לבן, "ובבחירות שלצערנו טרם הוכרזו, ולהתחיל להתעסק במה אפשר לעשות היום למען החטופים, למען המשרתים, למען המדינה".

איזנקוט הודיע בתחילת חודש יולי כי הוא פורש מהמחנה הממלכתי ומהכנסת. צפוי כי הוא יתמודד מחדש בבחירות הקרובות, ואיתו חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, שעזבה גם היא את גנץ והודיעה על חבירתה לאיזנקוט.

איזנקוט הביע חוסר שביעות רצון מהצעתו של גנץ לבחירות המקדימות שיתקיימו בגוף הבוחר של המפלגה, המנוהל בעיקר על-ידי אנשיו של גנץ.

בשלב זה לא מתקיימים מגעים רציניים בין איזנקוט לבין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט או ראש האופוזיציה יאיר לפיד. איזנקוט צפוי לנסות להקים גוף פוליטי עצמאי שאיתו יוכל להתחבר למפלגות אחרות.