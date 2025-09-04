ללא סיווג מתאים

בכיר במל"ל שיתף את פרטי תחקיר 7 באוקטובר עם יועצת של גנץ

ויקטור וייס, שאמש פורסם כי סיפר את פרטי התחקיר בפומבי במהלך נסיעה ברכבת, חשף את פרטיו גם בפני יועצתו של שר הביטחון לשעבר, שכיהן במהלך התקופה הנחקרת. כחול לבן: "זו הייתה שיחה פרטית בין מכרים" 
הבכיר במטה לביטחון לאומי, שאחראי על תחקיר מחדל 7 באוקטובר וחשף את פרטיו בשיחה ברכבת, שיתף את הפרטים גם עם יועצת ליו"ר כחול לבן בני גנץ, שלה אין סיווג ביטחוני מתאים - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. 

 

המטה לביטחון לאומי מתחקר את הכשלים שלו ושל ממשלות ישראל בחמש השנים שלפני הטבח, שבחלקן כיהן גנץ כראש הממשלה החליפי ושר הביטחון. לכאן חדשות לא ידוע אם גנץ עצמו מוזכר בתחקיר, והוא לא מסר עדות כלשהי במסגרתו. 

כפי שפורסם אמש במהדורה, הבכיר, שסיפר את פרטי התחקיר בפומבי בשיחה במהלך נסיעה ברכבת ישראל, הוא ויקטור וייס, המשמש כראש חטיבת אקלים במל"ל.

 

ממשרד ראש הממשלה, האחראי על הגוף, לא נמסרה תגובה. ממפלגת כחול לבן נמסר: "מדובר בשיחה פרטית בין שני מכרים שנתקלו זה בזו באקראי. כל פרשנות מעבר לכך וקישור הנושא והדוח לבני גנץ - משוללי יסוד". 

